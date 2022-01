Oproep aan kabinet: heropen de Efteling en Beekse Bergen. ‘Het Vondelpark is toch ook open?’

Nieuwsover­zicht | Voorberei­din­gen Brabantse festivals toch in volle gang - GHB-lab ontdekt in slaapkamer

De voorbereidingen voor Brabantse festivals zijn al in volle gang, maar de onzekerheid rond de coronamaatregelen speelt de organisaties parten. Verder is vandaag in een woning in Breda een drugslab aangetroffen. Op de locatie werd GHB geproduceerd. Daarnaast gaat het transport van superjacht Galactica van Heesen Yachts op zijn vroegst maandag verder. Dit en meer in het nieuwsoverzicht van zondag 9 januari.

9 januari