Oproep levert ‘meer dan drie’ meldingen op van racisme tijdens carnaval

Catharina Eindhoven eerste in Brabant met nieuwe techniek baarmoeder-operatie

19:00 EINDHOVEN - Het Catharina Ziekenhuis Eindhoven heeft een nieuwe operatiemethode geïntroduceerd voor het verwijderen van de baarmoeder. Dit levert de patiënt grote voordelen op. Het Catharina is het eerste ziekenhuis in Brabant en het tweede in Nederland die met de zogenaamde vNOTES-techniek opereert.