Oproep sportclubs: ‘Kom niet naar onze velden, blijf thuis’

Tilburgse voetbalclubs riepen dit weekeinde al op om niet meer op de velden te komen spelen. Sportclub ‘t Zand op haar Facebook. ,,Ook al liggen de voetbal- en grasvelden bij SC ‘t Zand er uitnodigend bij: ga niet voetballen! Dit geldt ook voor de spelers van Ajax, Feyenoord, PSV, Willem II, NAC, het Nederlands elftal. Al het voetbal ligt de komende weken stil. Het kan niet anders. Het is de snelste manier om er voor te zorgen dat we over enige tijd weer wél samen kunnen genieten van voetballen! 💪🏼 We rekenen op jullie!! 🙌🏼’.

Hockeyclub HOD in Valkenswaard wil ook dat kinderen en hun ouders vooral thuis blijven en waarschuwt dat er indien nodig extra maatregelen volgen. ,,We snappen dat je graag even buiten wil hockeyen in deze tijd, maar we zijn niet voor niets dicht!", laat de hockeyclub weten. ,,Het is dus uitdrukkelijk niet de bedoeling dat groepen kinderen in deze tijd afspreken om samen te hockeyen bij de club. De gemeente Valkenswaard is eigenaar van onze velden en neemt zo nodig extra maatregelen.’

In Nijmegen zijn zondag de eerste bekeuringen uitgedeeld voor het betreden van een sportpark. De burgemeester van Nijmegen en tevens de voorzitter van de veiligheidsraad waar veertien Gelderse gemeenten onder vallen overweegt voor bepaalde plekken zelfs samenscholingsverboden in te stellen.

In Brabant zijn voor zover bekend nog geen boetes uitgedeeld aan mensen ondanks de maatregelen toch in groepen op de sportvelden zijn. Diverse sportclubs constateren dat jongeren de regels niet altijd in acht nemen. ,,Wij willen graag dat de velden zo snel mogelijk weer open gaan, maar daar hebben we uw hulp bij nodig", schrijft VV Klundert op Facebook. ,,En helpen doet u door 1,5 meter afstand te houden, thuis te blijven of in ieder geval niet in groepen te gaan voetballen op de velden. Wij nemen de maatregelen van de regering zeer serieus, dus volgen deze richtlijnen!”