Oproep tot massaal protest tegen sluiting school in Heesch. En daardoor lekker vroeg uit.

HEESCH - Dat de aanstaande sluiting van Het Hooghuis de gemoederen flink in beweging brengt in Heesch, lijkt ook de leiding van deze vmbo-vestiging wel door te hebben. Dus was de school vrijdagmorgen ineens om 11.15 uur ‘uit’. Om te voorkomen dat er teveel protesterende leerlingen op de foto - hierboven - zouden komen die om 12 uur bij de school werd gemaakt?