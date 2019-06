Oproep: zoektocht naar bijzondere voornamen

Ledenservi­ce ZuidZorg wordt zelfstandi­ge vereniging

4 juni EINDHOVEN - Ledenservice ZuidZorg houdt woensdagavond 5 juni haar eerste algemene ledenvergadering in Theater de Schalm in Veldhoven. Tijdens de ALV kiezen leden voor het eerst een ledenraad. Het is een nieuwe stap in de verzelfstandiging van de organisatie, die op termijn geheel los komt te staan van ZuidZorg.