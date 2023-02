Opscheppen maar tijdens het Loerendoncks Polonaise Buffet

Ploegers­land is het nog niet verleerd: Liempde zet in op jeugd

LIEMPDE - De jeugd is opvallend aanwezig in de optocht in Ploegersland (Liempde). Kinderen van basisschool De Oversteek doen na de jeugdoptocht ook mee met de grote optocht. En middelbare scholieren zijn er eveneens, zoals de CV Moatjes.