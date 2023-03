Orion-routinier Willemse keert na twintig jaar terug bij vierdeklasser HBV: ‘Mijn fanatisme zal blijven, geloof dat maar’

Schrijven­de verpleeg­kun­di­ge Tommie Niessen stopt als raadslid GroenLinks: ‘Mooi om te doen, maar te weinig tijd’

HELMOND - Tommie Niessen stopt als raadslid van GroenLinks in Helmond. De zorgmedewerker en auteur zegt dat zijn werkzaamheden niet langer zijn te combineren met een rol in de lokale politiek. ,,Dit is ook goed voor de partij.”