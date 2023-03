Oss weet eind maart hoe het verder moet met het ‘korfbalkruis’ dat al 34.000 euro kostte

Situatie gemeen­schaps­cen­trum De Schakel is onhoudbaar; ‘Letterlijk dweilen met de kraan open’

BUDEL-DORPLEIN - Het bestuur van De Schakel wil dat er zo snel mogelijk knopen worden doorgehakt over de toekomst van het Dorpleinse dorpshuis. De huidige situatie is onhoudbaar volgens Stichting Gemeenschapscentrum Dorplein: ,,Het dak is zo lek als een mandje.”