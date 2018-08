Osse schutter Kaan D.: 'Ik kon niet anders dan mijn vriend Peter Netten neerschieten'

OSS - De dodelijke schietpartij bij het woonwagenkampje in Oss van afgelopen lente was het gevolg van een 'onbenullige ruzie' over het vervoer. Een verklaring van die strekking heeft de schutter, de 33-jarige Kaan D., afgelegd tegenover de politie, zegt advocaat Mark Nillesen tegen het BD. ,,Het was noodweer. Mijn cliënt kon niet anders dan zijn goede vriend neerschieten." Het Openbaar Ministerie wil niet reageren op deze verklaring.

Netten en D. gingen die zondagavond 3 juni naar een familiefeestje in de Merx in Berghem. Op het feestje was er niets aan de hand, maar na afloop kregen de twee een meningsverschil over het naar huis brengen van vrienden die gedronken hadden.

De Bob

,,Mijn cliënt drinkt niet en had er geen problemen mee om de Bob te zijn. Hij wilde ook Netten naar huis brengen, maar hij besloot eerst iemand anders weg te brengen. Dat viel kennelijk helemaal verkeerd."

Na de ruzie stapte Netten alsnog zelf in zijn Audi en reed weg. Volgens bronnen heeft hij eerst thuis nog iemand afgezet en is hij vervolgens doorgereden naar de Hoogheuvelstraat. Ter hoogte van het woonwagenkampje kwamen hij en D. tegenover elkaar te staan. De situatie liep al snel volledig uit de hand.

Geen vergunning

,,Ze raakten met elkaar in gevecht en sloegen elkaar met gebalde vuisten in het gezicht. Op een gegeven moment trokken ze na elkaar een pistool. Mijn cliënt dacht dat zijn laatste uur geslagen had en opende daarop het vuur", zegt Nillesen. Volgens hem gebeurde dit alles in het bijzijn van een paar vrienden en bekenden.

,,Deze getuigen hebben een verklaring afgelegd die overeenkomt met het verhaal van mijn cliënt. Dat die hele ruzie nergens over ging en dat ze allebei een pistool hadden getrokken. Dit zie ik ook verankerd worden in het dossier", aldus Nillesen. K. had geen vergunning voor het pistool. Waarom hij op dat moment gewapend was, kan de raadsman niet zeggen.

Strafblad

Zijn cliënt is geen onbeschreven blad, maar 'hij staat absoluut niet bekend om het plegen van dit soort feiten'. Nillesen zegt dat er sprake is van noodweer en dat zijn cliënt nooit de intentie had om Netten dood te schieten. Waarom D. zich pas een week na de schietpartij meldde bij de politie, kan hij in het belang van het onderzoek nog niet zeggen.

Na de schietpartij probeerde Martien Reuvers, volgens justitie de ongekroonde koning van de Osse onderwereld, het leven van Netten nog te redden. ,,Ik heb die jongen nog gereanimeerd, ik heb hem zien sterven", zei de Ossenaar eerder tegen deze krant. ,,Toen de politie kwam, werd ik meteen gefouilleerd, als enige. Tegen familieleden van Peter is verteld dat ik met de moord te maken zou hebben, daar ben ik boos over geworden."

,,Met mijn advocaat heb ik daar mijn beklag over gedaan, want dat slaat nergens op. Zo zet je mensen tegen elkaar op. Ik heb de familie Netten ook uitgelegd dat ik niks met de dood van Peter te maken heb. Het was een stomme ruzie die uit de hand is gelopen, dat heb ik gehoord."

Reactie OM

Het Openbaar Ministerie wil op dit moment niets kwijt over de aanleiding van de schietpartij. Ze houdt er wel sterk rekening mee dat ze met D. de juiste persoon te pakken hebben. Afgelopen zomer werd zijn voorlopige hechtenis 'vanwege voldoende ernstige bezwaren' met drie maanden verlengd.

Volgende maand komt de zaak voor het eerst voor de rechter. ,,Mogelijk kunnen we dan wat meer zeggen", aldus een woordvoerder.