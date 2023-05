Ossenaar stuurt ‘vieze foto’ naar nichtje (12) in Eindhoven. ‘Dat was dom en fout’

Zestig jaar on tour en The Three Degrees zijn het nog steeds niet beu

UDEN - Als je de naam The Three Degrees hoort, denk je aan drie schoonheden met sprankelende choreografieën en stemmen als nachtegaaltjes. En natuurlijk aan hun grootste hit ‘When Will I See you Again’, waarmee ze Europa, de Verenigde Staten en zelfs Japan veroverden. Op 1 december komen ze naar Uden.