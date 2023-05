Ossenaar Vincent Janssen pakt hoofdrol in Belgische bekerfinale en bekroont sterk seizoen: ‘Deze is heel lekker’

Rick de Leeuw en Bruce Spring­steen-tribute op festival Rock am Ringoven in Mariaheide: ‘En ook knapperige frietjes’

MARIAHEIDE - Tröckener Kecks-zanger Rick de Leeuw is een van de blikvangers tijdens de negende editie van het muziekfestival Rock am Ringoven op Bertjes Wij in Mariaheide. Hij zingt oude hits zoals Met hart en ziel uit 1990 en nieuwe nummers.