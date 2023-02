Oud-burgemeester Gerd Prick polst wat nodig is om politieke verhoudingen te verbeteren in Vught

Wat er nodig is om de politiek-bestuurlijke verhoudingen in Vught te verbeteren, op welke wijze kan in Vught een stabiel gemeentebestuur worden gecreëerd en welke partijen kunnen daarvoor met elkaar gaan formeren? Dat is wat oud-burgemeester Gerd Prick, van onder andere Gasselte en Groesbeek, de komende periode uit gaat zoeken. Prick was ook waarnemend burgemeester in Maasdriel en eerder informateur in Heumen.