Oud-burgemeester Loon op Zand werd afgeperst

BREDA - Wim Luijendijk, tot vorig jaar november burgemeester van Loon op Zand, is in die functie geruime tijd afgeperst. Dat bleek vrijdagmorgen in de rechtbank van Breda, waar een 43-jarige man uit Capelle aan de IJssel terechtstond.

De inhoudelijke behandeling van de rechtszaak volgt later, maar vrijdagmorgen werd duidelijk dat Luijendijk sinds februari 2016 werd afgeperst, voornamelijk via telefoon en sms. Waarom dat was, werd niet duidelijk. Op 8 februari, toen Luijendijk al burgemeester af was, meldde de verdachte zich aan de deur bij Luijendijk. Die heeft hem toen 140 euro gegeven, zo zei officier van justitie Lanslots vanmorgen. Justitie is ook nog op zoek naar een tweede betrokkene.

Quote Het ging om grote bedragen die van hem werden gevraagd Officier van justitie Lanslots

'Bang

De verdachte, van Kroatische afkomst en in behandeling bij de GGZ, zei dat hij een bekentenis heeft afgelegd. ,,Ik heb meneer de burgemeester afgeperst, dat heb ik bekend. Maar ik hoop dat u mij ziet als een goed mens." Officier van justitie Lanslots vindt dat de man in voorarrest moet blijven. ,,Het slachtoffer is nog steeds erg bang. En het ging om grote bedragen die van hem werden gevraagd."

De verdachte zou gevraagd hebben om het bedrag van 15.000 euro. Advocaat Kekik staat de Kroatische verdachte bij in het proces. Hij liet weten dat zijn cliënt met een 'kwatsverhaal' naar de media zou stappen wat betreft de afpersingen.

De rechtbank besloot dat de verdachte voorlopig in voorarrest moet blijven zitten

