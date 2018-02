Oud-burgemeester Meierijstad Marcel Fränzel waarnemend burgemeester in Oosterhout

UPDATE Doorrijder laat slachtoffer (21) hulpeloos achter, verdachte aangehouden in eigen woning Tilburg

31 januari TILBURG - Een 21-jarige scooterrijder uit Tilburg is woensdagmiddag aangereden door een bestelbus op de kruising Ringbaan-Oost en Billitonstraat in Tilburg rond 16.50 uur. De bestuurder van de bus, een 33-jarige man uit Tilburg, reed daarna door en liet het slachtoffer zwaargewond achter. De vermoedelijke bestuurder van de bestelbus is anderhalf uur later aangehouden, meldt de politie.