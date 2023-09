Oud-dorpsgenoot Martin van Rooijen praat senioren Drunen bij over pensioenwet

Aanrijden motorrij­der op afslag A73 Vierlings­beek: ‘Géén verkeers­mis­drijf’

Een motorrijder brak vijf ribben en zijn schouderblad in Vierlingsbeek, omdat een 43-jarige automobiliste uit Meterik hem in juli 2021 geen voorrang verleende toen zij de Overloonsweg opreed. De vrouw had de motorfiets simpelweg niet gezien.