Oud en nieuw: Wat gebeurde er afgelopen nacht in jouw regio?

Helmond

In Helmond is in de nacht van donderdag op vrijdag brand ontstaan in een woning aan de Wesselmanlaan in Helmond. Bij de brand raakte één persoon lichtgewond. De brand in de woning is vermoedelijk ontstaan door een omgevallen kaars, waardoor meubilair vlam vatte. Ook werd in Helmond - onder andere in de wijk Brouwhuis - volop vuurwerk afgestoken.