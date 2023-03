Oud-leden vv Oudenbosch willen ‘kenmerkende gezelligheid’ terughalen op reünie

De voetbalvereniging ontstond in 1972 uit carnavalsclub de Pieloos. Op het voetbalveld in sportpark Albano, waar nu de atletiekbaan ligt, speelden de leden dertig jaar lang een potje voetbal. ,,In die stallen van de familie De Kroon konden we ons omkleden en opfrissen”, wijst Hellemons op de witte schuur die er nu nog steeds staat. ,,Met koud water, want een warme kraan was er niet.”

Casino Bene Merenti

Duizenden wedstrijdjes zijn er in de daaropvolgende jaren gespeeld, al was het scoren van punten nooit het belangrijkste voor de leden. Gezelligheid - daar ging het echt om. Niet alleen op het veld, maar zeker ook daarna. In ‘casino Bene Merenti’, het gebouw dat ook nog steeds op het sportpark ligt. De naam is nog net te ontwaren van de vervaagde letters op de gevel.

,,Dat was onze kantine. Daar dronken we wat, maar we hadden ook mosselavonden, Spaanse avonden, noem maar op. Het was altijd gezellig”, vertelt Bakkers. Maar in 2003 fuseerde de club met VES, de andere voetbalvereniging in Oudenbosch, en hield dus op te bestaan.

Leden van het eerste uur

De vier organisatoren van de reünie voetballen zelf al tijden niet meer, maar willen wel graag nog eens met alle oud-leden uit die dertig jaar herinneringen ophalen. Daarom willen ze volgend jaar een reünie organiseren. Hellemons: ,,We willen elkaar weer eens zien en samen een hapje en drankje nuttigen. Zoals we altijd hebben gedaan. We hopen ook dat de leden van het eerste uur hun gezicht laten zien.”

Maar voordat de vier echt beginnen met het maken van plannen, willen ze weten hoe de vlag er bij andere voormalige leden bij hangt. Zij kunnen hun interesse aangeven via reunievvoudenbosch@gmail.com. De deadline hiervoor is 1 september.