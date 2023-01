Oud-wethouder Rodney Weterings vindt dat Den Bosch de collectie van miljonair Jos Koster moet weigeren

Hij speelde op hoog niveau, maar deze ‘clubhopper’ is pas echt op zijn plek bij VOAB

Na een uur is de pijp meestal leeg bij Ruben Besuyen (25), daarna kijkt hij vanaf de bank hoe ‘zijn’ VOAB de punten binnen sleept in de eerste klasse. Zo ook in het onderonsje met Sarto, dat zaterdag geen winnaar verdiende. 1-1 was een logische uitslag, wist ook de lachende ‘clubhopper’ Besuyen.

11:54