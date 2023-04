Oude ambachten springlevend tijdens open dag: ‘Ik krijg er kippenvel van, zó blij ben ik ermee’

Wie heeft in hemelsnaam dat ei gelegd, 75 miljoen jaar terug? Oertijdmu­se­um in Boxtel heeft nog hoop vragen

BOXTEL - Is de wereld om hen heen bezig met eieren voor Pasen, het Oertijdmuseum in Boxtel is nog steeds in de ban van dat speciale dino-ei uit de regio Mongolië/China. Wellicht dat een tweede scan antwoord kan brengen op de vraag: welke dino heeft dat ei gelegd?