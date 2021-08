Ouderen in geldproblemen door sluiting bankkantoren: ‘Grote stille armoede aan het ontstaan’

RECENSIE Mood Streetfood in Eindhoven: Aziatisch smullen als bij een marktkraam­pje aan de straat

20 augustus Bij Mood Streetfood in Eindhoven wordt er weinig gefröbeld in de schaaltjes. De aandacht is gericht op pure smaak. Geen wonder dat kickbokskampioen Rico Verhoeven zich met de zaak bemoeit. Beoordeling: 7,8.