Ouderen moeten maanden wachten op rijbewijs, KBO-Brabant protesteert bij minister: ‘Een schoffering voor gedupeerden’

Een wanhopige man met boze gedachten: dit is Janie H., de verdachte van in brand steken Ger van Zundert

9 april BREDA - Een wanhopige man met boze gedachten. Zo omschrijft Janie H. (51) zichzelf, de Bredanaar die wordt verdacht van de gerichte aanslag op Ger van Zundert (49). Van Zundert werd gisteren overvallen en in brand gestoken. Een dag later overleed hij. De politie wil niet bevestigen dat H. de verdachte in kwestie is, maar een betrouwbare bron heeft dat inmiddels bevestigd aan BN DeStem.