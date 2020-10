Ouders overleden kinderen Oss: ‘Nieuwe Stint mag niet de weg op’

Hans van Toor is daar tegen. En de andere nabestaanden onderschrijven zijn boodschap, zo meldt RTL. ,,Hoe moet ik dat mijn dochtertje uitleggen, die nog met vragen zit over ‘waarom dit’ en ‘waarom dat’? Op haar vragen heb ik geen antwoord”, zegt de Ossenaar in het interview.

Ten onrechte goedgekeurd

Na het dramatische ongeluk op de spoorwegovergang in Oss werd de Stint van de weg gehaald. Later bleek dat de elektrische bakfiets ten onrechte was goedgekeurd door het ministerie. Waarom de bestuurster van de Osse Stint het voertuig niet kon laten remmen, is nooit duidelijk geworden . Onderzoekers konden geen storing of andere mankementen aan de verongelukte Stint vinden.