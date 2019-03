Ouders vermiste Veronique (14) radeloos: ‘Ons vrolijke meisje is nu boos op iedereen’

Sinds juni vorig jaar is er wat veranderd, meent Betty. ,,Ze was vroeger een vrolijk en spontaan meisje. Mijn man is nu ernstig ziek, heeft een hersentumor. Veronique vindt het heel moeilijk om daarmee om te gaan, ze wil er met niemand over praten. Ze sluit zich letterlijk af voor de buitenwereld. Ze is op iedereen boos, ze zegt dat iedereen het verkeerd ziet. Ook haar vriendinnen stoot zij van zich af.’’



Toch zijn het die meiden die sinds vrijdag naarstig naar Veronique op zoek zijn en hun zorgen zoveel mogelijk via social media delen. Betty: ,,Ook zij denken dat haar vriendje er iets mee te maken heeft. Hij ontkent dat ze bij hem is, maar zijn verhaal klopt niet. Tegen mij zeggen dat hij gaat zoeken, terwijl hij gewoon gaat stappen. Zeggen dat hij zich ongerust maakt, maar lange tijd mijn berichten negeren. Het klopt gewoon niet.’’



Bovendien was Veronique volgens haar moeder in februari ook al een paar dagen van huis weggelopen. Toen zat ze ook bij hem. ,,Haar opa is vorige week overleden en Veronique zou woensdag naar de psycholoog gaan. Ik denk dat dit triggers zijn geweest. Waarom ze zich zo voelt.’’



En dat is niet best, zegt haar moeder. In Veroniques slaapkamer vond ze schoolschriften. Van wat ze las is Betty zo geschrokken, dat ze inmiddels vreest voor het ergste. ,,Ze is labiel. Ik ben zo bang dat ze zichzelf iets aandoet.’’