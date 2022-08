Overal laagwater, maar aan de oevers van de Maas bij Grave staan de bankjes in het water. Hoe kan dat nou?

Te weinig water, maar toch te hoog?

Nederland kampt met een extreem lage waterstand in de rivieren. Er wordt te weinig water aangevoerd vanuit Duitsland en Zwitserland. De Rijn bereikte donderdag zelfs de laagste waterstand ooit. Dat kwam niet als een verrassing omdat in het stroomgebied van de rivier niet veel regen werd verwacht, laat staan dat er smeltwater op komst was.



Des te opvallender dat het water in de Maas bij Grave - een regenrivier - wél hoog staat en een meter of zeven, acht van de Loswal heeft ingenomen. Al heeft de Maas een ander stroomgebied en ontspringt die in Frankrijk om via België door te stromen naar Nederland. Maar ook in die landen: geen aanvoer vanuit de lucht.