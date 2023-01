Overdonderend Hyballa-effect bij start nieuw NAC-tijdperk

Cv Tosti heeft de slimste mensen van Heesch en wint (dus) Hisse Kwis 2022

HEESCH - De elfde editie van de Hisse Kwis is gewonnen door een carnavalsvereniging. CV Tosti mocht voor de eerste keer de bloemen in ontvangst nemen. Het was ontzettend spannend, want dit team had minder dan een kwart vraag (2,4 punten) meer goed dan runner-up WeToo.

27 januari