Overgebleven 50PLUS-Kamerleden willen Van Rooijen als leider

DRUNEN - De overgebleven Tweede en Eerste Kamerleden van 50PLUS willen dat senator Martin van Rooijen de leiding van de vertrokken Henk Krol overneemt. Ze willen met financieel specialist die werd geboren in Drunen als lijsttrekker de Tweede Kamerverkiezingen van volgend voorjaar in. Tweede Kamerlid Corrie van Brenk gaat voorlopig de Kamerfractie leiden.

Krol maakte eerder op de dag bekend dat hij 50PLUS verlaat en een nieuwe partij opricht. Dat Krol zijn Kamerzetel meeneemt, maakt hem tot een ‘zetelrover’, zeggen achterblijvers Corrie van Brenk, Léonie Sazias en Gerrit Jan van Otterloo. Van Rooijen heeft de beste ervaring om de partij aan te voeren, vinden zij. Van Rooijen zat in de Tweede Kamer en was lijsttrekker voor de Eerste Kamerverkiezingen van vorig jaar. Volgens de Tweede Kamerfractie denkt hij na over zijn kandidatuur.

Ambities

De Kamerleden hekelen de politieke ambities van partijvoorzitter Geert Dales, die wegens de tegenstand waarop hij stuitte al eerder zijn vertrek had aangekondigd, en Krols blijvende steun voor Dales. Toen Dales partijvoorzitter werd, ,,verklaarde hij nadrukkelijk geen andere politieke ambities te hebben”, aldus de Kamerleden. In een verklaring halen ze flink uit naar Dales, onder wiens voorzitterschap het ledental ,,naar een ongekend dieptepunt” zou zijn teruggelopen. ,,Naar buiten leek er innerlijke rust”, maar de werkelijkheid was anders, menen de politici.

Dat Krol en Dales ook al bezig waren gesprekken te voeren met nieuwe kandidaat-Kamerleden voor na de verkiezingen van volgend jaar, was ook tegen het zere been. De huidige Kamerleden zouden in ieder geval niet opnieuw op een zetel kunnen rekenen, werd hun duidelijk gemaakt.

De komende verkiezingen hopen de politici nog steeds de fractie te verdubbelen naar acht zetels. ,,50PLUS is zoveel meer dan Henk Krol”, aldus Van Brenk. Geen van de Kamerleden is van plan zich te kandideren voor het lijsttrekkerschap.

Politici volgen?

Hoeveel 50PLUS-politici uit het land Krol volgen, is nog onduidelijk. Het Overijsselse Statenlid van de partij heeft al te kennen gegeven zich bij Krol aan te sluiten. Statenleden elders voeren spoedoverleg. Europarlementariër Toine Manders zegt dat het nog te vroeg is om hierover iets te zeggen.