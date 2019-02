‘Overheid creëert zelf markt voor motorclubs’

Kings Syndicate is een relatief nieuwe motorclub in Nederland, drie jaar geleden opgericht door world-president Bas ter Hennepe (47). Hij was net uit No Surrender gestapt, na een conflict waarin toenmalig clubleider Klaas Otto volgens de politie plannen had om hem te liquideren. De King haalt er de schouders over op: ,,Ik leef nog.” Zijn organisatie telt zeven chapters met in totaal zo’n 100 leden in Nederland en ruim 800 elders in Europa, Zuid- en Noord-Amerika. De club kwam vorig jaar in het nieuws door de aanhouding van voormalige leden van het inmiddels opgeheven chapter Breda, dat inmiddels zelfstandig is verder gegaan als mc Oranje. De verdachten zouden betrokken zijn bij een mislukte liquidatiepoging van een boer in België.