‘Overheid in de fout tijdens Q-koortsepidemie’, Velpenaar stapt naar de rechter

Einde aan intensieve veehoude­rij en handel in wilde dieren: zo wil D66 ziektes als corona en Q-koorts tegengaan

24 november DEN HAAG - Stop met intensieve veehouderij in Nederland, leg de internationale handel in wilde dieren aan banden en bescherm het leefgebied van kwetsbare diersoorten. Die verstrekkende oproep doet regeringspartij D66 in een nieuw actieplan tegen zoönosen: infectieziekten die van dieren op de mens over kunnen springen.