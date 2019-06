Overlast door smog groot vandaag, zware dag voor longpatiënten

Longpatiënten krijgen vandaag een zware dag. Door smog is de luchtkwaliteit in het land bijzonder slecht. ,,Lange, droge periodes maken mensen met longziektes niet blij. Je ziet een piek van spoedopnames van ademhalingsklachten in het ziekenhuis.”

Smog ontstaat onder andere bij ophoping van luchtvervuiling op zonnige dagen, vooral in het voorjaar en de zomer bij weinig wind. De vervuilende stoffen worden dan onder invloed van zonlicht omgezet in ozon.

Gistermiddag was de luchtkwaliteit in het oosten van het land al ‘onvoldoende’. Daarop gaf het RIVM een waarschuwing af. ,,De eerste serieuze dreiging van dit jaar”, zegt Michael Rutgers, directeur Longfonds. Dergelijk weer resulteert bij de Advieslijn van het Longfonds altijd in een toenemend aantal telefoontjes. ,,Mensen vragen aan ons wat ze moeten doen.”

Iedereen kan klachten krijgen

Een waarschuwing geldt volgens Europese regels bij een waarde van 180 microgram ozon per kubieke meter lucht. De EU-alarmdrempel is 240 microgram ozon per kubieke meter lucht. De luchtkwaliteit is dan ‘zeer slecht’ volgens de Nederlandse luchtkwaliteitsindex. Wanneer deze waarde overschreden wordt, kan iedereen klachten krijgen. Als dit dreigt te gebeuren, zet het RIVM de waarschuwing om in een alarm.

Het smogalarm is er een aantal jaar geleden op aandringen van het Longfonds gekomen. Zo hoopt deze organisatie patiënten er bewust van te maken dat de lucht slecht is, zodat ze sneller ingrijpen. ,,Mensen met longziekten zijn alert, maar ze letten niet de hele dag op wat er om hen heen gebeurt. Als ze zich benauwd voelen, leggen ze niet meteen een verband met een smogperiode”, zegt Rutgers.

Medicatie ophogen