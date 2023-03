Overleden man gevonden in huis in Oss, politie doet al uren onderzoek

Rosolo en Be Quick op voorsprong in kruisfina­les dameskorf­bal

Een pilsje mochten de korfbalsters van Rosolo wel drinken van coach Roland Dost na afloop van eerste wedstrijd in de halve finale van de strijd om de landstitel in de zaal. Zijn ploeg won met 27-15 van De Korfrakkers. ,,Maar een feestje vieren mag pas als de finale is gehaald.” In de andere kruisfinale won Be Quick uit Nuland met 17-13 van DDW.