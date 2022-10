Overlijden Hebe en Sanne raakt opvangorganisatie in Raamsdonksveer diep

Politie zoekt verder naar vermiste Hebe (10) en begeleider Sanne in water bij Waspik

RAAMSDONKSVEER - De zoektocht naar de vermiste 10-jarige Hebe en haar begeleidster Sanne wordt dinsdagavond voortgezet met een sonarboot in het water. Een paar uur eerder is vanwege een melding dat er mogelijk een auto in het water lag aan de Hooiweg in Waspik, de buurt uitgekamd. Dat heeft niets opgeleverd, meldt een woordvoerder van de politie.

18 oktober