Overlijden Veers gezin komt hard aan bij school en carnavalsorganisatie: ‘Een onbeschrijflijk verdriet’

Politie valt Bossche woning met illegale kamerver­huur binnen, drugs gevonden en man aangehou­den

DEN BOSCH - De politie heeft donderdagochtend een inval gedaan bij een woning in Den Bosch. In het huis aan de Willemspoort vonden agenten drugs en gestolen goederen. In de woning, waar illegaal kamers werden verhuurd, is een man aangehouden.