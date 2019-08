Overmatig alcoholgebruik: Brabant in middenmoot

In Brabant is 7 procent van de mensen overmatige drinker. Hier wordt onder verstaan meer dan 21 glazen alcohol per week voor mannen en meer dan 14 glazen per week voor vrouwen. Noord-Holland staat bovenaan in deze lijst waarbij vooral in rijke kustgemeenten als Bergen en Bloemendaal hoge percentages heeft. Overijssel, Drenthe, Friesland en Utrecht maken de top 5 compleet.