Overnachten bij de voorman van Farmers Defence Force, vanaf volgende maand kan dat

Total Loss Festival Best zonder wanklanken, wel wat klachten over luide buurtfeest­jes

BEST/EINDHOVEN - Dik tevreden zijn ze bij Matrixx Events, organisator van het tweedaagse Total Loss Festival in Best van afgelopen weekend. De EHBO-posten hadden het rustig, de sfeer was goed en ze zijn binnen de geluidsnormen gebleven.