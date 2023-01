Oversterfte houdt aan: ruim tweeduizend meer overlijdens in Brabant

In Brabant zijn vorig jaar 2.296 meer mensen overleden dan verwacht. Belangrijke oorzaken voor de oversterfte zijn de griep en corona. In de regio GGD Hart voor Brabant, waar Den Bosch, Oss en Tilburg onder vallen, is de oversterfte met 12,1 procent het hoogst in onze provincie. Dat meldt LocalFocus op basis van cijfers van het CBS.

In de regio GGD Hart voor Brabant overleden vorig jaar 10778 mensen, waar de verwachting was dat er 9615 (1163 meer dan verwacht) zouden overlijden. Onder GGD Hart voor Brabant vallen ruim een miljoen inwoners van 24 gemeenten in Midden-Brabant en Brabant Noord.

In de regio Brabant-Zuidoost overleden vorig jaar 7505 mensen, waarbij de oversterfte uitkwam op 7,9 procent (551 meer dan verwacht). In West-Brabant overleden vorig jaar 7403 mensen. Dit waren er 582 meer dan verwacht, wat neerkomt op een oversterfte van 8,5 procent.

Belangrijke oorzaken voor de oversterfte zijn de griep en corona. De oversterfte was vorig jaar iets lager dan in 2021 en 2020, maar een stuk hoger dan in jaren met zware griepgolven (zoals 2015 en 2018). In 2020 en 2021 viel de oversterfte grotendeels samen met de mensen die overleden door het coronavirus, er was toen geen griepepidemie.

Oversterfte het hoogst onder mensen jonger dan 50 jaar

In totaal overleden er in Nederland vorig jaar 170.000 mensen. De landelijke oversterfte is daarmee 9,3 procent (14.000 meer dan verwacht). Daarmee zit de oversterfte in de regio Hart van Brabant met 12,1 procent boven het landelijk gemiddelde.

De oversterfte was het laagst onder 50- tot 65-jarigen (7 procent), en het hoogst onder mensen jonger dan 50 jaar (13 procent). Vergeleken met 2021 was de oversterfte lager in de drie leeftijdsgroepen tussen de 50 en 90 jaar, en hoger in de jongste en oudste leeftijdsgroep.

In de regio's Flevoland (17 procent), Drenthe (13 procent) en Hollands-Noorden (13 procent) was de oversterfte nog hoger. Dat meldt het CBS op basis van voorlopige jaarcijfers. In Gooi en Vechtstreek (1 procent), Zuid-Limburg (5 procent) en Amsterdam (6 procent) was de oversterfte het laagst.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.