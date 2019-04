Overvallers Brabants gezin hadden nep-taxi: man gegijzeld en beroofd, tot overvaller struikelt

Tussen het politieverhoor en rechercheonderzoek in de Bosschenhoofdse buitenwijk door, doet moeder Bianca van Santwijk nog trillend van angst en woede haar onvoorstelbare verhaal. Dat begint met echtgenoot Simon, zelfstandig hovenier, die zaterdag naar een verjaardag was. In Roosendaal, reuze gezellig. Totdat hij tegen half vijf een taxi bestelt en op de Bloemenmarkt in het centrum instapt.

Gijzeling

,,Achterin zat ook iemand en die bedreigde Simon met een mes. Hij moest alles afgeven en die zogenaamde taxichauffeur reed meteen naar ons huis", vertelt moeder Bianca in de woning aan de Margrietstraat. Zij lag zondagnacht met dochters Lotte (11) en Elise (9) boven te slapen. ,,Ik schrok wakker toen een vent naast mijn bed stond. Hij dreigde met een schaar, vroeg om geld, wilde naar de kluis. Heb ik niet, riep ik.”

Handtas

Volledig scherm Overval Bosschenhoofd. © John Bas Uit vrees dat hun dochters wat overkomt, gaat Bianca met de overvaller naar beneden, nog niet in het besef dat haar man buiten in de auto wordt gegijzeld. Haar bedreiger is met zijn sleutel door de voordeur binnen gekomen en blijkt achteraf bezien ook op de slaapkamer van oudste Lotte te zijn zijn geweest. In de huiskamer ligt op tafel Bianca's handtas met daarin een portemonnee. Haar belager grist de tas mee en snelt door de voordeur van het vrijstaande huis naar buiten.

Kuil

,,Ik er vloekend achteraan, de oudste zelfs ook, geloof je dat?”, haalt moeder Van Santwijk het drama weer voor de geest. Volgt een filmscene die nog in geen enkel script is voorgekomen. Het hoveniersgezin zit middenin een fikse verbouwing. Voor het huis ligt een forse kuil wegens een klus aan de bekabeling.

,,Maar dat had die vent in het donker niet gezien.” Bianca en dochter Lotte zien hoe de overvaller in het gat kukelt en daarbij de handtas laat vallen. Het meisje weet de tas te grijpen, de crimineel geeft het op en maakt zich uit de voeten.

Overval Bosschenhoofd.

Buurtonderzoek

Wat in die tussentijd precies met echtgenoot Simon en de tweede overvaller in de auto is gebeurd, weet Bianca niet precies. Op het moment dat zij zondag haar kant van het verhaal doet tegenover deze krant, doet hij dat nog op het politiebureau. De politie is zolang het (buurt)onderzoek nog loopt, terughoudend met informatie. Een signalement is nog niet verspreid. De familie Van Santwijk beschrijft het tweetal als lichtgetint en Nederlands sprekend.

