Overvallers met hamer kiezen de verkeerde uit: ‘Ze kregen meteen een stoel voor hun bakkes’

WAALWIJK - Het idee van een overval is dat je de slachtoffers overrompelt. In Waalwijk waren het maandag de overvallers die niet wisten wat ze overkwam.

Piswoest. En nog steeds ramvol adrenaline. Dat is een dag later een accurate beschrijving van de man die maandagmiddag twee jonge overvallers zijn huis uitsloeg.

Quote Naar binnen, naar binnen, riepen ze. En daar kwamen ze mij tegen ... Slachtoffer, Scooterhandelaar

,,Het was kwart over vijf toen de bel ging”, zegt hij. ,,Ik zat net te eten. Mijn vrouw zat in de voorkamer. We keken elkaar aan ... doe jij open of ik?”

Het was zijn vrouw die opendeed, maar ze zag niemand. Maar voordat ze het kon afdoen als een gevalletje belletjetrekken, doken er plots twee lichtgetinte jongens op. ,,Naar binnen, naar binnen, riepen ze. En daar kwamen ze mij tegen.”

'Stoel tegen hun bakkes’

De Waalwijker, handelaar in scooters op bedrijventerrein Haven, had in de woonkamer ineens twee jonge gasten voor zijn neus staan, van wie er eentje een klauwhamer dreigend omhoog hield. ,,Waar mijn vrouw op dat moment was herinner ik me niet eens meer.”

Wat hij wel weet is dat hij in een flits de stoel naast zich pakt. Nog voordat de overvallers geld kunnen eisen hebben ze al een ‘stoel tegen hun bakkes’ gekregen.

‘Ik wou dat ik een stuk hout had gehad’

Daarmee was het einde van de overal net zo snel ingezet als die was begonnen. ,,Ze liepen weer de gang op, ik pakte een andere stoel. Ze hadden de deur van de woonkamer achter zich dichtgetrokken, maar op de gang kregen ze de voordeur niet zo snel open. Ik ging tekeer als een viswijf. Helaas kon ik met die stoel niet echt uithalen. Ik wou dat ik een stuk hout had gehad.” Tot in de Bevernelstraat heeft hij ze achterna gezeten.

Eén vat dynamiet

Voor het lichamelijk welzijn van de twee jeugdige daders - naar schatting 16, 17 jaar - is het maar goed dat de bewoner geen handzamer slagwapen voorhanden had, want het had er waarschijnlijk slecht voor ze uitgezien. De scooterhandelaar is namelijk nou net het láátste type dat een slímme overvaller als slachtoffer zou kiezen; één vat dynamiet met een snelle ontsteker.

‘Nooit iets gemerkt’

Dat de overval iets met zijn scooterzaak te maken heeft, ligt voor de hand. ,,Ik weet het niet”, zegt hij. ,,Ik heb er nooit iets van gemerkt.” Als de daders toch wisten met wie ze te maken hadden, hebben ze misschien gedacht dat de man niet thuis was. ,,Mijn busje met belettering was er niet.”

Hoewel de politie snel en met veel wagens ter plaatse was, werden de twee jonge daders niet meer gevonden.

‘Vieze ratten’

Met hem gaat het prima, zegt hij. ,,Maar ik zit nog vol agressie”, voegt hij er ten overvloede aan toe. De daders omschrijft hij als ‘vieze ratten’, plus nog een hele reeks termen die niet geschikt zijn voor jeugdige én oudere lezers. Met zijn vrouw gaat het ook goed. ,,Die is zó nuchter. Maar mijn dochter van veertien heeft het gedoe bij de voordeur vanaf de trap gezien. Die houden we even thuis. Maar mijn vrouw en dochter hebben een goeie band.”

Camerabeelden

Quote Ik denk dat ze hier de verkeerde prooi hebben uitgekozen Willem-Jan Uytdehage, Woordvoerder politie De politie zoekt nog naar de daders, meldt woordvoerder Willem-Jan Uytdehage. ,,We hebben buurtonderzoek gedaan en camerabeelden veiliggesteld.”



,,Ik heb begrip voor de reactie van de bewoner”, zegt Uytdehage. ,,Op zich prima. Maar hoe tegennatuurlijk het ook is als iemand je huis binnendringt... het is beter om je niet te verzetten. Een kat in het nauw maakt rare sprongen, als de daders een vuurwapen hadden gehad had het ook anders kunnen uitpakken.”