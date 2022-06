Overvolle treinen gespot, maar Arriva ‘ontduikt geen aanbestedingsregels’

Volgens de dorpsraad en CDA is het op de Maaslijn tussen Venray en Nijmegen onnodig dringen geblazen. Hoewel na corona overal in het land de treindienstregeling weer voor bijna 100 procent normaal is, rijdt Arriva in de spits nog steeds de vakantiedienstregeling.

Gevolg is dat dan slechts twee in plaats van vier treinen per uur de stations aandoen. ,,Dit heeft tot resultaat dat de treinen overvol zijn. Dat zorgt voor veel ergernis bij de reizigers”, stellen Joep Baltussen en Lian Nabuurs van het CDA. Ze maken zich zorgen over de bereikbaarheid van de gemeente Land van Cuijk. Ook vragen dorpsraad en CDA zich af of Arriva aanbestedingsregels ontduikt zoals die overeen zijn gekomen in de ‘concessie Limburg periode 11-12-2016 tot 13-12-2031’.