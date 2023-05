Overzicht halve finale districtsbeker | Sprookje Avanti’31 ten einde, ook HVCH uitgeschakeld na forse nederlaag

Amp­hia-ziekenhuis móet verslagen over ontslagen oncoloog geven, dwangsom van 2.000 euro per dag dreigt

BREDA - Het Amphia ziekenhuis dreigt een dwangsom van 2.000 euro per dag te moeten gaan betalen als het niet met documenten over een inmiddels ontslagen specialist over de brug komt waar een oud-medewerkster om heeft gevraagd. Dat heeft de rechtbank in Breda bepaald.