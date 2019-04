Overzicht lintjesregen in Zuidoost-Brabant: wie kreeg er een lintje in jouw gemeente?

GroenLinks en D66 praten mee over twee­de-keus-coalitie in Brabant

14:35 DEN BOSCH - Ook GroenLinks en D66 zijn bereid te praten over een coalitie in Brabant met VVD, CDA en PvdA. Daarmee zijn vier van de vijf schapen over de dam. Alleen PvdA heeft nog geen ja of nee gezegd tegen het advies om met deze vijf partijen verder te praten over de vorming van een nieuw provinciebestuur.