Paard in de gang bij afscheid in crematorium Uden

,,Het past in de trend om het afscheid steeds persoonlijker te maken", zegt DELA-woordvoerder Martijn van de Koolwijk. Bijvoorbeeld fraaie bolides die buiten staan als een autoverzamelaar wordt gecremeerd of de ruitervereniging die bij de ingang acte de présence geeft.

Vogels in een kooitje

Huisdieren bij het afscheid passen in die ontwikkeling. Sinds een jaar of twee zijn die ook welkom in het Udens crematorium. ,,Vogels in een kooitje, poezen die onder de kist gaan liggen en honden bij de dienst, dat hebben we al allemaal meegemaakt. Maar dit was de eerste keer dat er een paard binnenstond", aldus Van de Koolwijk.