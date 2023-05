Paardenvlogster Kristy Snepvangers (19) heeft fans in heel Nederland, blijkt op haar fandag: ‘Ik had zo’n grote opkomst nooit verwacht’

Kampioen­schap met bijzonder randje voor Sleeuwijk én unicum voor trainer: ‘We geloofden er niet meer in’

Het leek er niet meer van te komen, maar na zeventien jaar heeft Antoin van Pelt het dan toch geflikt: de trainer is voor het eerst kampioen, doordat Sleeuwijk in de laatste competitiewedstrijd won van Sparta’30. Een titel met een bijzonder randje ook. ,,Dit is zo'n speciale dag voor mij.”