Paaspop barst los onder perfecte omstandigheden: 'We hebben het festivalgevoel gemist’

,,Hee mensen, hoe is-ie nou???’’ Presentator Dennis Weening - donderdagavond nog op de buis als Judas in The Passion 2022 - opent het bal in de Apollo. In deze grootste tent op het Paaspopterrein in Schijndel past maar liefst 19.000 man. Die staan er bij lange na nog niet om vier uur op vrijdagmiddag als Rolf Sanchez zijn opwachting maakt, maar als anderhalf uur later Guus Meeuwis aan de beurt is, laat de massa zich goed horen. En dan moeten Anouk, Di-rect en Chef’Special nog komen.