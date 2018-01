Paaspop buigt na kritiek: optreden Boef alsnog geschrapt

VIDEO | KAART Zware storm geluwd, wel code geel; windstoten zorgen voor stormschade in Zuid­oost-Bra­bant

16:22 EINDHOVEN/HELMOND - De zware storm is in de loop van de woensdagmiddag gaan luwen. Volgens Weeronline was de storm rond 15.00 uur "echt voorbij". Wel blijft het aan zee en in de kustprovincies nog een tijd onrustig. Tot aan de avond zijn nog windstoten mogelijk tot maximaal 100 kilometer per uur. Er geldt nog wel code geel.