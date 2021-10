Paffen, lurken, roken? Nee hoor, veel Brabanders laten tabak links liggen

Bliksemin­sla­gen: vaak ging het nèt goed, maar soms ook helemaal fout

14:32 Bliksem is gevaarlijk. Jaarlijks worden vijf tot tien mensen in Nederland geraakt door bliksem, vertelt Wouter van Bernebeek van Weerplaza. Zo werd een 23-jarige voetballer in september geraakt op het veld. Maar blikseminslag vormt niet alleen een risico voor mensen. Ook dieren zijn niet veilig, bleek woensdag bij Paardenrusthuis Ogier in Maarheeze. De blikseminslag werd daar voor zeven paarden fataal. En dat zijn niet de enige schadelijke situaties.