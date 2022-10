Pamela schrikt zich rot: met zoontje (6) al in de auto ziet ze een slapende man op de achterbank

BREDA - Een halve dag later is Pamela Smit uit Breda nog van slag. Maandagochtend wilde ze haar 6-jarige zoontje met de auto naar school brengen toen ze zag dat er een wildvreemde man op de achterbank lag te slapen. ,,In wat voor een wereld leven we”, vraagt ze zich hardop af.