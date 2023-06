‘Parel van het Zuiden’ Pierre Kartner verdient een standbeeld: ‘Hij is een grote’

Dikke knuffel én hondenkoek­jes voor koningin Máxima tijdens bezoek aan nieuwe Sterkselse wijk Klooster­vel­den

HEEZE-LEENDE - Koningin Máxima was woensdagmiddag op bezoek bij epilepsie centrum Kempenhaeghe in Heeze. Ze kreeg er een rondleiding door de school en bezocht de nieuwe woonwijk Kloostervelden in Sterksel. ,,Toen ik hoorde dat ze zou komen, sloegen alle stoppen door.”