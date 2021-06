Parkeerkaart voor gehandicapten kost in de ene gemeente honderden euro's, ergens anders is het gratis

Tientallen verkeersdo­den in Brabant droegen geen gordel, onderzoek schokt de provincie

12:44 DEN BOSCH - Opvallend veel verkeersdoden in Brabant droegen geen gordel. Van de 119 automobilisten en passagiers die in 2018 en 2019 verongelukten in de provincie, hadden er minstens 44 geen riem om. Dat staat in een vandaag verschenen rapport van Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV). De provincie reageert geschokt en kondigt actie aan.