Partij voor de Dieren wil miljoenen extra voor Brabantse natuurverbindingen

Vier tot vijftien jaar cel voor doodslag op Kaan Safranti in Breda

29 januari BREDA - De zes verdachten die terechtstonden voor de dood van Kaan Safranti in Breda, in april 2018, zijn woensdag in de rechtbank in Breda veroordeeld. De rechtbank legde straffen op van vier tot vijftien jaar cel.