Partijen zijn eruit: nieuw Brabants bestuursakkoord vrijdag gepresenteerd

Vanmiddag code geel om onweers­storm, ProRail waarschuwt voor bomen op het spoor

7:04 Er is een flinke onweersstorm op komst, met in bijna het hele land windstoten tot 90 kilometer per uur. Lokaal waait het mogelijk nog harder. Daarvoor waarschuwt het KNMI, dat code geel heeft afgegeven. Dat kan een probleem worden voor veel avondvierdaagses die voor vanavond staan gepland.